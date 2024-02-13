依據往年春節連續假期車流分析，歷年來台1線加台17線南下全天最高車流統計範圍約在3.5萬至4萬車次，經系統計算今年春節連假初一至初三每日南下全日車流皆超過4萬車次，初一更高達4.8萬車次，為近年最高，初四開始出現北返車潮，讓網友驚呼，誰說墾丁沒人去。

警方表示，春節期間恆春半島住房率雖不高，但因南部及東部天氣佳，春節迎來大量出遊及返鄉車潮。為此，屏東縣長周春米針對縣轄易壅塞路段及周邊道路重點區域，特別要求加強交通疏導與管制工作。

為全力紓解大量北返車潮，屏東縣警局除於各易壅塞路段規畫疏導崗，實施全線連鎖360秒長綠號誌紓解車流外，更於13日下午4時27分，首次啟用最長雙點北上調撥措施，除於台1線楓港至枋山大橋（台1線460至453.1公里），亦同時於水底寮至加祿路段（台1線436.5至445.5公里）實施北上調撥車道。

並配合實施台1線永翔路口分流措施，將台1線南下車流強制引導至台17線，減少台1線水底寮建興五岔路口號誌時向，以提高台1線北上車流紓解效能。

屏東縣警局也針對易壅塞路段、熱門觀光景點及大型活動周邊道路規畫「交通快速疏導部隊」，快速排除交通事故及機動疏導，避免二次事故發生。