桃園市中壢警方17日晚間在環北路與中豐北路口執行取締酒駕勤務時，一名25歲徐姓男子經過路檢點，員警見他車內疑似散發毒品氣味，在盤查過程中，眼尖發現他車內有鼓鼓的包包非常可疑，一看竟是一把改造槍半成品，徐男遭員警當場帶回派出所，偵訊後被依槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地檢署偵辦。

中壢警分局普仁派出所17日晚間執行全市性取締酒駕勤務，一名25歲的徐姓男子在經過路檢點時，車內疑似散發有毒品氣味，在警方的盤查過程中，眼尖發現他後座腳踏處放有一個鼓鼓的包包，十分可疑，在警方盤問下，他還說：「沒有啦！那個空的」，之後他配合警方把包包打開，沒想到一打開，裡面竟然放著子彈10顆及改造槍半成品1把，徐男雖表示不知道子彈和假槍怎麼來的，仍當場被警方帶回偵辦。

中壢分局表示，本案將持續向上溯源擴大偵辦，也持續對易發生各類犯罪情事時段，規畫加強威力掃蕩並結合路、攔檢勤務，杜絕各類案件發生。