群龍舞動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今天的白龍為矚目焦點之一。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市公所主辦的2024（火旁）龍系列活動，18日、大年初九在玉清宮舉行祥龍點睛儀式，由代理市長葉志航、縣長鍾東錦、客委會副主委周江杰等人擔任主典官，在隆重古禮上奏表章後，取雞冠血為祥龍開光點睛，點睛官依序點龍眼一路到龍身、龍尾後，賦予13尾祥龍神格化，現場鑼鼓宣天、群龍飛躍舞動，將此客家庄年節特有民俗文化帶來一波高潮。縣長鍾東錦肯定苗栗市多年舉辦迎龍文化系列活動，盼望各界像傳承客家話一樣，共同合作讓客家優良文化薪火相傳。

點睛儀式在玉清宮前廣場登場，由代理市長葉志航、代表會主席陳仁杰各率市公所和代表們共同主持，縣長鍾東錦、客委會副主委周江杰、立委邱鎮軍、中油公司副總經理張敏、長春石化、大千綜合醫院、台肥公司及國立聯合大學等贊助單位、縣議員余文忠、許櫻萍和徐筱菁和里長們也出席。民眾黨主席柯文哲伉儷也獲邀出席，吸引媒體、熱情民眾爭相圍觀和拍照。

儀式由葉志航、鍾東錦、周江杰、柯文哲委等人擔任主典官，依古禮祭天、上奏表章後，由禮生割取白雄雞的雞冠血的「取紅」程序後，縣長鍾東錦等人逐一為神龍點睛，依序點龍眼一路到龍身、龍尾，最後披掛紅彩帶、插紅花完成點睛儀式後，13尾神龍宛如被賦予生命拚命舞動，頓時鼓聲雷動、蜂炮煙硝四起，為活動帶來高潮。

鍾東錦表示，感謝市公所每年都用心規劃、客委會、中油等單位贊助經費，讓苗栗市「火旁」龍活動成為全國知名客家庄節慶民俗文化，而民俗文化傳承跟客家話傳承給下一代同樣重要，縣府將持續與各界攜手合作，讓客家傳統文化薪火相傳。

點睛儀式後，緊接著安排神龍祈福陣，13尾祥龍依序排出龍門隊型，讓民眾由龍尾至龍頭穿越，穿過祥龍陣的民眾，每人獲得一組「龍神點睛福卡」，可以拿著福卡到點睛祈福區體驗點睛的文化涵義，並寫下新年目標，祈願新的一年能獲得龍神庇祐，萬事興隆。接著登場的貓裏客家龍競技，今年有11尾祥龍競技，吸引民眾和攝影愛好者圍觀。

苗栗市公所表示，今年民俗踩街首度移師府前路舉行，2月23日、星期五晚間6點半，自苗栗高中大門旁府前路登場，安排了多個優質團隊演出，打頭陣的「龍王會之大暴龍踩街」，栩栩如生的大暴龍走在苗栗街頭，猶如化身侏儸紀電影場景，請大家拭目以待。另外還有多組專業團隊如：中華藝校宋江陣、精靈劇團、身聲劇場的神獸奇幻之旅、迪士尼派對偶劇、邊疆民族火把節的演出等，以及多個在地經典團隊。

市公所說，24日星期六晚間在經國路河濱公園模型飛機場舉辦火旁龍之夜，舞龍體驗在下午5點展開，晚會除了強力轟炸的火旁龍表演，也特別邀請到國立體育大學舞龍隊，帶來「雙龍文創劇」的表演，結合聲光、特效等藝術，呈現出龍神優雅、美麗姿態的龍城映像，壓軸則是由火龍護台灣而聲名大躁、炙手可熱的「即將成真火舞團」，帶來更震撼的「龍王會-火舞劇」，節目精彩可期。