炸彈恐嚇又來？太魯閣國家公園管理處繼去年5月收到炸彈恐嚇信件，昨又再度接獲恐嚇信件，犯嫌不僅揚言在園內放置8顆遙控炸彈，要求在指定時間內匯款4000萬元，更冒用高雄市觀光局長身份，署名「高閔琳」，案經警方巡邏查察園區，未發現可疑人士與物品。

太魯閣國家公園管理處首長FB信箱昨下午5時許，收到一封署名「高閔琳」所寄發的信件，內容直指太魯閣園區內各處共放置8顆遙控炸彈，如果不希望引爆，請準備4000萬元，限時聯繫至指定FB信箱，會告知其銀行帳號；若不給錢則將引爆炸彈。

太管處收到該信件後立即向新城警分局報案，警方不敢掉以輕心，除將此事呈報刑事局，並會同太管處及保七第9大隊組成應處小組，對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察，所幸未發現可疑人士或可疑物品，並持續針對轄區持續加強巡邏及查緝，防範意外發生。

由於近日不少單位的首長臉書及信箱，都收到留言放置炸彈恐嚇案件，且恐嚇手法與語氣，與去年案件雷同，因此警方懷疑仍是曾在台灣留學的陸籍張姓男子所為，將持續進行調查。