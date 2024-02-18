人民網報導，據初步統計，全大陸舉辦各種春節晚會、戲曲進鄉村、新年畫活動、圖書館裡過大年等群眾文化活動約15萬場，線上線下約6.69億人次參與。春節假期全國營業性演出場次1.63萬場，年增52.1％；票房收入7.78億元，年增80.09％；觀演人數657.65萬人次，年增77.71％。受政策、供給等利多因素影響，城鄉居民出遊意願高漲，出遊人次和出遊總花費等多項指標創歷史新高。

另外，大陸國家移民管理局18日公布最新統計，春節假期，全國邊檢機關查驗跨境交通運輸工具45.9萬架（艘、列、輛）次，較2023年春節同期增長1.6倍。

全大陸海陸空港口岸通關平穩有序，其中粵港澳陸路口岸通關流量較大，占全國出入境總量的73.1％，珠海拱北、深圳羅湖、深圳福田等口岸春節假期日均客流量分別達26萬、18.7萬、15.8萬人次，珠海港珠澳大橋、橫琴等口岸出入境客流、車流單日通關峰值均創下口岸開通以來最高紀錄；樞紐機場口岸出入境流量增長迅速，上海浦東、廣州白雲、北京首都機場日均客流量分別達8.8萬、3.7萬、3.4萬人次，較2023年春節假期分別增長4.9倍、6.2倍、7.5倍。