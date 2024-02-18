宜蘭縣長林姿妙參拜後，發放龍年紀念紅包給民眾。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣立委陳俊宇（左二）與民進黨公職人員一同至草湖玉尊宮祈福。（立委陳俊宇服務處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（18日）為農曆正月初九玉皇大帝聖誕日，宜蘭縣長林姿妙與立委陳俊宇上午先後至冬山鄉草湖玉尊宫祈福參拜，祈求新的一年各界平安順興、萬事如意、風調雨順；林姿妙說，期盼縣政能順利推動，各行各業繁榮發展，共同拚出宜蘭好生活。

知名的草湖玉尊宮敬奉玉皇大帝，為縣內建築最宏偉莊嚴的天公廟，昨晚11時許就開始湧入人潮，熱鬧滾滾；廟方大年初一至初九供應平宮粥，也被譽為全縣最美味的平安粥，一天平均吃掉2000台斤的白米。

林姿妙上午率領縣府21局處的一級主管前往草湖玉尊宮祈福參拜，感謝神祉庇佑國泰民安、物產豐收，更希望今年縣政能順利推動，為宜蘭打造一個美好的生活環境；參拜結束後，林姿妙發放龍年紀念紅包，祝福鄉親新的一年萬事如意。

另外，陳俊宇首度以立委身分前往玉尊宮祈福，蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔、縣議員陳文昌、謝家倫、林麗等民進黨公職人員陪同參拜，一行人享用平安粥和拜會廟方主委陳才馨，互道新年恭喜。