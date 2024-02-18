美國老牌影星哈里遜·福特(Harrison Ford)48年前遺落在倫敦一間公寓的《星際大戰》電影劇本，在拍賣會上以 10,795 英鎊 (約合新台幣 426,000 元) 的價格售出。

這份劇本是《星際大戰》第一集電影的第四次修改版本，最初名為《路克·史達基勒歷險記》(The Adventures of Luke Starkiller)，預估售價為 8,000 至 12,000 英鎊，於17日被一位奧地利私人收藏家拍得。

劇本日期為1976年3月15日，由福特在影片拍攝期間租住的倫敦公寓中，搬離公寓時遺留下來的。

它是不完整且未裝訂的，不同顏色的封面標示了修訂，其中包括一些從最終剪輯中刪除的場景和角色。

根據拍賣公司表示，在劇本的第56頁上，福特被製片喬治·盧卡斯(George Lucas)的劇本中介紹為憤世嫉俗的英雄韓·索羅(Han Solo)。

除了劇本，福特還留下了其他物品，包括拍攝日程、通告表和多本筆記本，這些物品以4,826英鎊的價格打包出售給了一位英國買家。

福特因在喬治·盧卡斯1977年的科幻史詩電影《星際大戰》中飾演「韓·索羅」而一舉成名。 他接著演出了該系列電影的續集《帝國大反擊》(1980) 和《絕地大反攻》(1983)，然後在 2015年的《原力覺醒》中以73歲高齡再次扮演同一角色。

《星際大戰》的製片盧卡斯和導演史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)也將福特選為考古學家「印第安納·瓊斯」(Indiana Jones)的扮演者。擔任電影1981年起的《法櫃奇兵》、《魔宮傳奇》和 《聖戰奇兵》等賣座系列電影。

拍賣商表示，這次拍賣吸引了來自世界各地的激烈競標，競拍這些前所未見的《星際大戰》歷史片段。雖然其他副本的脚本之前已經上市，但這次拍賣刷新了《星際大戰》脚本的新紀錄。