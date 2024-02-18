倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)的一名行李搬運工，她的圍巾不慎捲入行李盤的輸送帶裡，導致頸部遭纏住，之後送院救治，但情況危急。

太陽報(TheSun)報導，受害者是Menzies公司的員工，該公司提供機場內的服務、貨運和燃油提供。當乘客們下機後，這名員工將旅客們的行李，從飛機貨艙中放到派送的機器上。結果她的圍巾垂到行李輸送帶，頸部遭嚴重勒傷。

更糟的是，與她共事的另一側的同事，沒有註意到她的痛苦遭遇，沒能在重傷害之前化解。

一位消息人士說：「這簡直就是惡夢。沒有人在場提供幫助。她沒有被殺真是個奇蹟。」

之後機器因持續不正常阻力而自動關停，但傷害已造成，該名女子才接受護理站人員的治療，緊急送往醫院搶救。

倫敦救護車服務中心發言人表示：「2 月 14 日星期三下午 5 點 49 分，我們接到電話稱，希思洛機場 2 號航站樓發生了一起事件。我們的第一批醫護人員在4分鐘內到達現場。我們在現場治療了一名患者，並優先將他們送往大型創傷中心。」

行李透過機場複雜的滑道網路運送，而幕後的行李站是一個危險區域。人們要注意，身上的衣飾不要垂到機器盤面的高度。