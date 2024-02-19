為了倡導工作生活平衡、帶領同仁貼近藝術文化，中華汽車今年展開「藝術進駐計畫」，於楊梅廠區內打造「零距離的美術館」，邀請原住民藝術家米路哈勇及助手賈比恩進行藝術創作，藉由他們極富生命力的筆觸，以鮮豔的色塊、柔和的線條，拼接出中華汽車承載幸福、傳遞感動的企業願景。

米路哈勇（左）作品《守護》傳達中華汽車肩負守護山林環境永續的使命，與賈比恩（右）聯手完成彩繪。（中華汽車提供）

中華汽車自2019年起著手進行「辦公室改善計畫」，陸續更新員工圖書館、品牌館、咖啡廳及辦公室等工作場域，近年更預計投入4億元改善員工宿舍及運動中心，今年首度結合藝文，將公共藝術創作搬進廠區，以優質環境提升員工工作滿意度。

米路哈勇以作品《迎向》期許中華汽車事業版圖能持續擴張。（陳大任攝）

米路哈勇曾為星巴克花蓮和平門市繪製原民油畫，也為中華汽車咖啡館點綴藝文氣息。（陳大任攝）

中華汽車表示，「藝術進駐計畫」委由米路哈勇用畫筆說故事，以員工餐廳、辦公室的牆面為畫布，繪製成《傳承》、《希望》、《守護》及《迎向》4幅大型藝術牆。其中，員工餐廳5米高主牆畫作《傳承》、用餐區另一幅長圖《希望》，不僅描繪出中華員工每日迎接充滿希望的工作環境，也帶出推動多元共融的企業脈絡。辦公區域的兩幅畫作《守護》及《迎向》則傳達中華汽車肩負守護山林、生態永續的使命，與持續擴張事業版圖的企圖心。

米路哈勇用畫筆述說泰雅故事並於米路哈勇粉絲頁紀錄作畫點滴。（陳大任攝）

原住民藝術家賈比恩特地從屏東北上為中華汽車彩繪。（陳大任攝）

原住民藝術家米路哈勇（左）及賈比恩（右）於中華汽車辦公區域內進行彩繪藝術。（陳大任攝）

來自桃園復興區爺亨部落的米路哈勇，從小喜歡畫畫，靠著對藝術的熱愛，不斷創作、翻轉人生，因擅長以色塊、分割的繪畫技法詮釋人文與自然的細膩情感，因而又有「原住民幾米」的封號。原本只有漢名的他為自己取了「米路哈勇」的泰雅族姓名，「米路」在泰雅族語中有著「讀書、寫字、畫畫」的意思，這些都是他最喜歡的事物，也是對繪畫藝術這件事的使命和責任。

米路哈勇作品《希望》呈現生活上的各個面向，藉由鮮豔的色彩、俐落的筆觸，讓中華汽車員工於藝術空間享受美好的用餐時光。（陳大任攝）

米路哈勇以3幅聯作表現《豐盛的生命》。（陳大任翻攝）

米路哈勇喜歡用色塊、分割的方式來創作，受惠於高中時唸廣告設計，有色彩學、攝影、素描的基礎訓練，但創作的風格都是自己摸索而來，小時候最喜歡的畫畫素材就是族人長輩們的服飾，尤其小時候看著阿嬤織布，聽著她說以前的故事，被那些織布面紋路深深吸引，這幾年也會畫一些山中的動物，如藍馥鷳、白面鼯鼠這些小時候很常見的動物，還有一年四季的變化，也會畫台灣黑熊、山羌。

原民藝術家米路哈勇（左五）於中華汽車作畫期間深切感受到同仁對他的關愛。（中華汽車提供）

米路哈勇回憶，小學三年級開始喜歡上畫畫，一路過來都當做是一種興趣，但真正激發出創作能量的時期則是在進入職場後，這段時期因為工作繁重、生活壓力大，只好藉由畫畫抒發自己，後來因緣際會，作品《生命力》在一次展覽中被原民會主委看到，才開啟後續不斷的參展邀約。第一場正式個展在北投凱達格蘭文化館，那次畫展後，他決定辭去工作，回到部落從事藝術創作。

米路哈勇（中）作畫期間與中華汽車同仁建立了良好的情誼。（中華汽車提供）

米路哈勇早在2011年即與中華汽車結緣，當時是中華汽車原住民文教基金會於「2011臺北世界設計大展」期間邀請原住民電影《不一樣的月光》男女主角方志友、曹世輝、導演陳潔瑤以及米路哈勇一同出席「森の菱」設計館造勢活動，米路哈勇於現場為OUTLANDER進行創意彩繪，後來又在2016年順益七十周年時，中華汽車將收藏的《出征》畫作為贈禮，呼應順益藉由多樣化教育活動推廣原住民族文化的企業理念。

談到這次為中華汽車廠區的藝術彩繪，米路哈勇發現中華汽車與他在「永續、創造價值」的理念很相近，就以「生生不息」為主軸創作，繪製出《傳承》、《希望》、《守護》及《迎向》4幅大型藝術牆，畫作中大量運用泰雅族織布圖案的元素，如菱形、山形紋，山形紋就像是祖先遷徙的路線，而菱形代表祖靈的眼晴，有世代傳承及看顧後輩的寓意。

繪製過程中，米路哈勇也遇到一些和過往不同的工作經驗，例如中華汽車規定進入廠區要辦保險、搭鷹架、繫安全帶、戴安全帽，其實這些多少都會影響到畫作進度，但這些都已順利克服。米路哈勇表示，自1月15日進場開始一直畫到2月2日，期間幾乎都是從早上7點畫到晚上9點，雖然辛苦，但也和廠區內的中華汽車員工產生情誼，往往在路過工區都時都會相互打氣，還有熱心同仁會送飲料，在假日送親手做的便當。

米路哈勇說，位於餐廳的作品《希望》是描繪中華汽車員工在上班時投入熱忱、閒暇時盡情放鬆，回到家享受快樂時光等生活中的各個場景；業務部門口的作品《迎向》則以鹿為主角，有「開門見鹿」招財旺運的吉祥寓意，畫作中既有泰雅婦女織布的景像，又如同是雙手攤開書本的樣子，代表智慧與學習，另一端的弓劍、筆和刀則代表不同的力量，是他 對中華汽車事業版圖能持續擴張的內心期許。

第一次進入汽車廠彩繪，也讓米路哈勇重溫過去曾在台塑擔任產線作業員朝九晚五的幸福生活，將近3個星期的彩繪作業，他特別用縮時攝影完整紀錄每一個瞬間，透過鏡頭看見中華員工對他噓寒問暖的關懷，讓他深深感受到中華人停留畫前熱愛藝術的真心。米路哈勇十分感謝中華汽車多年來持續以行動支持原民藝術發展，也希望藉由藝術彩繪能為繁忙的汽車廠帶來更多的生氣與祝福。