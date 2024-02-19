今在市府中庭舉辦捐贈儀式， 由寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥致贈贊助支票，嘉義市長黃敏惠代表接受、並回贈感謝狀。（呂妍庭攝）

寶佳公益慈善基金會補助嘉義市政府辦理「弱勢族群房屋修繕及照護費用之扶助計畫」及「自立生活扶助計畫」經費共698萬元，19日在市府舉辦捐贈儀式，將分5大項目解決弱勢民眾切身問題，寶佳基金會董事長賴進祥承諾，嘉義市有其他需要的地方，基金會義不容辭，嘉義市長黃敏惠則強調，公益的錢不能隨便花，稱「寶佳」也是嘉義人的家！

寶佳公益慈善基金會補助嘉義市政府辦理「弱勢族群房屋修繕及照護費用之扶助計畫」及「自立生活扶助計畫」經費共698萬元，19日在市府舉辦捐贈儀式。（呂妍庭攝）

寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥承諾，如市府推動的計畫成效良好，就繼續辦下去。（呂妍庭攝）

今在市府中庭舉辦捐贈儀式， 由賴進祥致贈贊助支票，黃敏惠代表接受、並回贈感謝狀，多位里長、社福團體代表出席，市府社會處處長李思賢表示，寶佳公益慈善基金會補助的計畫內容包含低收入戶及中低收入戶個案修繕宜居安全住所補助、脆弱家庭個案安居前需支付費用補助、失能之經濟弱勢個案安居在家所之長照服務醫療照護費用及其他相關照顧費用補助、安居於機構經濟弱勢身心障礙個案安置照顧相關費用補助及遭受家庭暴力個案自立生活扶助等5項。

李思賢說，其中「低收入戶及中低收入戶個案修繕宜居安全住所」補助對象為設籍並實際居住，且為嘉市列冊低收入戶及中低收入戶，補助範圍以實際住宅設施為限，補助項目包含汰換老舊危險電線及無障礙設施修繕等，不含購買傢俱、家電及設施設備費用，低收入戶每戶依實際修繕金額最高補助10萬元，中低收入戶每戶最高5萬元，計畫執行至今年9月30日止，有需求民眾可向戶籍地所在區公所申請，另4項計畫則由社會處社工或長照中心專員評估後予以補助。

曾在嘉義市政府服務過的賴進祥表示，寶佳公益慈善基金會自民國2016年成立以來，都非常關注社會公益事業，積極參與和支持各類公益，讓基金會像一盞燈，照亮社會陰暗角落，如市府推動的計畫成效良好，就繼續辦下去，有其他需要幫忙的地方，基金會也義不容辭。

「唯一只有感謝」，黃敏惠說，因為這次捐贈，她第一次認識基金會，尤其董事長曾在嘉義服務過，更突顯嘉義人的可貴，對任何民間資源捐贈「絕對不能浪費」，市府會努力照顧需要照顧的人，也會想辦法找資源，公私齊力，落實對弱勢族群的照顧，為弱勢家庭盡一份心力。