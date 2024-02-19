一名女網友日前抱怨，妹妹的生活費是爸爸負責，但爸爸一個禮拜只給妹妹500元，而妹妹要拿這500元吃10餐，今年過完年更慘，爸爸打麻將輸錢，直接跟妹妹說沒錢，要她不要吃飯，原PO聽了無奈，這麼愛玩幹嘛要生小孩。

原PO日前在Dcard發文，她的生活費是媽媽給她的，妹妹則是爸爸負責，各自認領一個，妹妹是高中生，生活費包含早餐和午餐錢，但爸爸卻愛給不給，一個禮拜只給妹妹500元也不情不願，還嘲諷妹妹，「看妳還要跟我拿錢到什麼時候？看妳們以後小孩跟妳拿錢，妳怎麼教？」看見妹妹都要用吵的才拿到生活費，錢不夠吃飯，讓原PO很難受，直呼「一個禮拜500元吃10餐，直接去搶還比較快！」

原PO說，過年期間爸爸出去玩花一堆錢，打麻將又輸錢，結果年後妹妹跟爸爸要生活費，爸爸兩手一攤說沒錢，要妹妹不要吃東西了，還要妹妹用自己的紅包錢吃飯，聽到這些話原PO感嘆，沒錢就不要生小孩，「這麼愛玩又沒錢，當初就不要生，現在生了才在那邊叫，把金錢壓力又推到小孩身上，以為我們願意當你小孩喔？」

貼文曝光後，大批網友看了不捨，「這種人最好不要生小孩，連吃飯錢都不想給，給不起...各種羞辱」、「你妹好可憐，你媽看得下去？」、「我覺得父母對經濟支出沒共識吧，這樣苦的是孩子，有跟媽媽討論過妹妹的處境嗎」、「我會長大，你會老，你妹可以試試看對你爸說這句話」。