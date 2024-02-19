台灣網紅晚安小雞與阿鬧日前在柬埔寨詐騙園區自導自演被毆打，造假行為遭當地警方逮捕，迅速判刑入獄2年，而西港省監獄內部的照片也跟著曝光。有網友指出，聽聞柬埔寨的監獄環境惡劣，缺水、缺食物、缺電、缺醫療，他們還能平安回台灣嗎？對此，有內行網友指出，只要錢給得夠多，或許能去好一點的監獄。

原PO昨天在PTT發文，晚安小雞被柬埔寨當局判刑2年，目前看是已經被送進監獄，不過聽說柬埔寨監獄環境非常惡劣，而且柬埔寨前總理也放話要把他們關好關滿，看起來不太妙，好奇晚安小雞服刑完後，還能平安回台灣繼續開直播嗎？

貼文PO出後，不少網友都覺得他們慘了，「回來就變閹雞了」、「人跟錢還可能操作，登革熱、皮膚病跟肺炎不是想控制就能控制的」、「被台灣的言論自由寵壞」；但也有人表示，如果錢給得夠多，有機會去好一點的監獄，「柬埔寨有錢就可以去商業監獄」、「也許重金賄賂可以稍微好過一點吧」、「只要錢砸下去，很多問題都不是問題」。

臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」日前PO出多張柬埔寨監獄的內部照片，指監獄生活環境非常惡劣，電力不穩、水質差、人滿為患，還有9成的人有皮膚病，加上傳染病一大堆，沒有像樣的廚房，主食是給雞吃的稻穀。