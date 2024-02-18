網紅「晚安小雞」、「阿鬧」自導自演在柬埔寨詐騙園區遭到毆打，遭柬埔寨法院判刑2年，柬國前強人總理洪森今（18）日接受《柬中時報》訪問時表示，他支持法院的判決，呼籲司法部門不要減刑或特赦，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

這是洪森首次針對這起事件發表評論。

《柬中時報》報導，柬埔寨前總理、現任執政黨主席洪森今日上午接受《柬中時報》專訪時表示，他支持法院判決，呼籲司法部門不要減輕晚安小雞等人的刑期、或特赦他們，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

他強調，柬埔寨對任何造謠抹黑國家形象的行為抱持「零容忍」態度，他嚴正警告：「任何人，不管他們來自哪個國家，只要造謠抹黑柬埔寨形象，損害柬埔寨聲譽，必須受到柬埔寨法律制裁。」

他也強調，柬埔寨堅決維護國家聲譽，絕不容忍任何人破壞，不管他們來自哪個國家。

晚安小雞13日晚間在臉書直播，自稱12日晚闖入西港詐騙園區「凱博園區」直播時，突然被突襲、毆打，他更展示脖子被勒傷、腹部被電擊、頭髮被剃掉一半的挨虐慘況。

不過柬埔寨警方調查後認定影片造假，並在晚安小雞的住處搜出鬼娃面具、假血、假槍等。15日晚間，西哈努克省初級法院裁定，晚安小雞及阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，分別判處2年有期徒刑，並罰款400萬柬幣（約新台幣3萬778元）。

柬國法院指出，晚安小雞與阿鬧2人來柬埔寨的目的，是為了拍攝人口販賣、凌虐、強姦、人體器官交易的造假影片。

西哈努克省省長郭宗朗先前表示，晚安小雞及阿鬧犯下嚴重錯誤，刑滿後才能驅逐出境。