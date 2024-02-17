台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」日前在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的假影片，在當地被逮捕，警方15日才剛舉行破案記者會，16日西哈努克省初級法院就將2人依違反「煽動製造社會動亂罪」，判處2年徒刑，每人罰款400萬元柬幣、約台幣3.1萬元。由於落網兩天就被火速判刑，消息傳回台灣，震驚國內法律界，律師呂秋遠也在臉書發文感嘆，「這種所謂的司法效率，著實令人瞠目結舌」。

不過，同樣的內容，如果在台灣拍攝，會是什麼狀況呢？呂秋遠推測，該支影片當然會火紅，接著警方會出面澄清並無此事。而小雞與阿鬧會出面哭訴，「一切都是真的，人都被打成這樣了，怎麼可能拿自己的生命開玩笑？」網友則會反批是台灣警方粉飾太平，台灣治安已經到了無可救藥的地步，蔡英文總統不用下台嗎？

呂秋遠接著說，再來，整個事件會陷入羅生門，網路上會分裂成兩個陣營，有人支持小雞，認為台灣就是爛；另一派開始抽絲剝繭，認為場景不對、情節不合理。但是已經過了1周，網路還在吵，警方的澄清沒人在意。

呂秋遠表示，即使最後終於真相大白，確實是網路操作而已，要讓台灣的形象變爛，但是自己的點擊與營收變好。只有部分的社會輿論抨擊造假，另一部份的輿論則是為小雞叫屈：「現在是怎樣？台灣都沒有言論自由了嗎？政府現在要戒嚴了是不是？顏色不對，就什麼都不對嗎？」。

呂秋遠指出，就算檢察官總算介入偵辦，歷經半年後，小雞與阿鬧可能被起訴「不指定犯人誣告」罪。在過程中與律師、議員、立委一起開了幾次的記者會，不斷抨擊政府限制言論自由，風向逐漸有些改變，認為這就是網友的惡作劇而已，為什麼要拿大砲打小雞？起訴後，眾人抱屈，兩人抱流量，再度賺了一波。

終於等到法院開庭，他們在開庭前再度痛批政府，認為只是拍模擬劇，為什麼要大驚小怪？推給司法迫害。歷經兩年的審判後判決確定，法院認為兩人行為雖不合理，但未達誣告之確信，因此無罪。然後兩人在立委、議員、律師陪同下再度出來開記者會，痛批台灣政府浪費司法資源，迫害善良百姓，就這麼結案了。

「你覺得我在胡說八道嗎？不，這就是民主國家」。呂秋遠表示，而有人，平常就喜歡戲弄這個民主國家，但是到了柬埔寨，還以為自己就在台灣，所以才會淪落至此。如果，這則新聞真的給我們什麼啟示，就是：「請好好珍惜這個民主自由的台灣」。

呂秋遠表示，在許多國家，你不一定有辦法找律師，也不見得可以有司法體制保護你，當你用不尊重這個國家的方式，戲弄這個國家的人民，是會被迅速關押的。「這也解釋了為什麼他們的下場，引不起台灣人的同情」，因為有很多台灣網紅，為了流量，正在無情的欺負自己的國家，但是突然發現，原來柬埔寨會幫我們出氣，就覺得彷彿找到了知音，渾然忘了無罪推定、罪刑法定、程序正義等等基本法治原則。「惡人要有惡人磨，是吧？」

最後，呂秋遠感嘆，其實還有人在柬埔寨無法逃脫，「許多人還在默默的幫助他們想辦法，請不要拿這個議題來開玩笑」。