網紅「晚安小雞」與「阿鬧」日前到柬埔寨開假直播，自導自演稱遭到詐騙集團襲擊，引發當局注意，隨後兩人被當地警方逮捕，當地法院更火速依「煽動製造社會動亂罪」，將2人判刑2年。粉專「泰國清邁象」指出，柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病。沒有像樣的烹飪廚房、主食竟然是雞吃的稻殼。如果移監到2019啟用的新監獄，家屬定時打點好，才可能順利平安出獄。

泰國清邁象17日發文指出，他好奇用各種方式查了一下柬國監獄的樣貌，發現很多都是在報導柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，什麼電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病一大堆、沒有像樣的烹飪廚房、「主食竟然是雞吃的稻殼...！」

「讓我其實很擔心兩位兩年後能不能走得出來！」泰國清邁象不少資料照片皆是由國際紅十字會所紀錄，更在1993年開始，協助改善監獄基本生存權與環境問題。語言又不通，明著商量暗算的事情都沒問題，更不用說您會被欺負的時間長短，前提是正義的獄卒沒有把兩位的叫聲當空氣。要知道兩位所犯的是柬國面子問題，相信裡面肯定有許多愛國者或是沒事愛打醬油的人，「想到就覺得...肥皂會很痛！」

泰國清邁象直言，再來希望台灣當局秉持的照顧選民，可以去想想辦法讓兩位網紅，移監到那最新最棒，2019年才啟用的新監獄。而兩位網紅的台灣家屬，也要負起責任，時時準備籌錢好，定時繳交給五星級監獄，才可能讓兩位順利平安的期滿畢業。如果可以，建議，順便可以跟西港省長再跪一次，紀錄一下柬國與紅十字會近年在監獄改造的努力，記住要講人家人權的好話，「反正你們是真的紅了，就不要浪費...！」