過年放天燈是台灣不少民眾會從事的活動之一,12日發生平溪老厝火警意外,屋主指控疑似因為民眾施放的天燈掉落而引發火勢,詳細起火原因則仍待火調人員調查釐清。精神科醫師沈政男大年初四分享一張照片,妻子基隆暖暖娘家屋頂竟然降落了一盞完整的天燈,讓網友嘖嘖稱奇。

「大年初四,還待在基隆暖暖娘家!」沈政男今(13日)在臉書分享一張照片表示,「一早到院子看看,嘿,圍牆上竟然掛著一個好大的天燈!娘家在這裡住了三十多年,第一次有天燈掉落在院子裡,看起來今年要發了。平溪距離暖暖,十二公里,這天燈飄得算是很遠了。暖暖街上到了假日,很容易塞車,因為這些年開了基福公路還是什麼路的,通往平溪、十分的捷徑就是途經暖暖了。」

沈政男提到,「特別的是,上頭也有英文!Put your money where your mouth is。哇,又學了一句英語,這句的意思是說,拿出金錢,不要只出一張嘴。講得很好!該聽到的人聽見了嗎?」他也直言,平溪天燈已是台灣著名燈節景點,只是難免有環保問題。

天燈上面除了寫著該句英文,也寫著「2024必須買房」、「營業額碰5000萬」等願望。難得的是整盞天燈形狀完好無缺,網友看了也嘖嘖稱奇。