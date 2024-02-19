Global Mall新北中和店推佳麗寶「無瑕妍采活力肌粉霜30g」，原價3700元、優惠價3330元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

百貨春節業績開紅盤，為延續熱絡的消費景象，春季檔期輪番登場，看好民眾迎接新年度帶動換季春裝、粉嫩彩妝買氣增長至少10％，便祭出相關優惠搶攻年後美麗商機。

Global Mall今年春節業績創歷年新高，對比去年同期成長近10％，緊接著再推「春漾好時光」檔期，相關單品下殺7折起，因應2024年度色為蜜桃色調，集結多款蜜桃色系服飾，搭浪漫垂墜或花朵蕾絲剪裁展現時髦風格，Global Mall Online首推Avivi「俏皮撞色珍珠釦圓領仿貂絨外套」原價3380元、優惠價1980元；Global Mall 2月再擴大升級推「逢9會員日」回饋，包括線下8店19日、29日消費享點數3倍贈，以及25日前會員扣200點可換120元餐飲電子抵用券。另近期保濕型粉底液及眼影盤最熱賣，妝感輕薄服貼依舊是主流，新北中和店推佳麗寶「無瑕妍采活力肌粉霜30g」原價3700元、優惠價3330元。

Global Mall新北中和店推AIR SPACE「條紋針織上衣＋短裙」，原價1480元、優惠價1387元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall Online推Avivi「俏皮撞色珍珠釦圓領仿貂絨外套」，原價3380元、優惠價1980元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

京站3月1日至4月3日進入春裝上市檔期，以「艸森春日」為主題，將森林等春天感十足的元素帶進生活，推薦單品包括POU DOU DOU「側綁帶長版襯衫」原價3890元、特價1945元，可搭「絎縫中長版背心」增添穿搭層次，原價4890元、特價2445元。喜歡甜美感則可選「GREEN PARKS袖子拼接網紗襯衫」原價1780元、特價1000元，可搭「立體壓紋後綁結平口細肩吊帶洋裝」原價2610元、特價1305元。

京站推薦POU DOU DOU「側綁帶長版襯衫」原價3890元、特價1945元；「絎縫中長版背心」原價4890元、特價2445元；「雙褶寬襬長褲」原價3590元、特價1795元；包包推薦ROOTOTE「雲朵抽繩肩背包」原價2600元、特價2340元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店引進新櫃Borsalini將於3月1日開幕，活動期間單筆滿8000元加贈品牌絲巾。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店今年春季改裝近30個櫃位，包括服飾配件、保養香氛等新品牌，規模更勝往年，整體改裝幅度增加3成，亮點包含網路人氣瑜珈運動服飾品牌「PrettyAim」首度進駐百貨，3月1日全新開幕，新品8折起；此外，「春美妝」檔期開跑，29日前全館指定櫃位滿3000送300，3月6日前更攜館內12家彩妝保養品牌推「時代美妝學院」，邀請品牌專業講師舉辦春季護膚彩妝課程。