屏東縣動物防疫所前往鹽埔鄉一土雞場進行撲殺作業。（屏縣府提供）

屏東縣動物防疫所15日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報，飼養雞隻有異常死亡，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，前往該場將雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，18日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒。

動物防疫所19日即赴現場執行撲殺作業，現場撲殺2萬1593隻黑羽土雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及相關連場回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

此例是屏東縣今年發生第2起H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制病毒及疫情散播。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，近期天氣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽業者重視禽舍保溫，並維持訪鳥圍網設施正常運作，加強自主消毒、加強出入車輛及人員管制，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。

同時也呼籲飼主落實各項門禁管制如人員、車輛、運輸載具及器具進出禽場應徹底消毒等生物安全工作；每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常情形，請盡速通報動物防疫所前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，以利控制及防範疫情蔓延。