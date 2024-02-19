屏東縣政府推展「社區行動生活復能車」服務將於21日屆滿一周年，推行期間獲社區民眾熱烈歡迎與稱讚，印象建設有限公司響應與支持，19日於屏東市鎮溪宮捐贈屏東縣政府一部復能車，由縣長周春米代表受贈並回贈感謝狀，縣府表示該復能車將配置在屏東市區，期盼長輩獲得更完善的健康照護服務。

周春米表示，為讓每個社區的長輩皆能獲得妥適的照顧需求，自去年上任時積極推動社區行動生活復能車，透過車內專業器材，以及物理治療生、護士與醫師的協助，能深入各鄉鎮就近照顧長輩，除了感謝各界的支持與肯定，也謝謝印象建設熱心公益與慷慨解囊，未來將加入行動力、聽覺力、視覺認定等整合性功能評估，讓生活復能車更加完善。

周春米指出，去年試辦初期，縣府團隊經評估各鄉鎮的照護資源，分別在恆春半島、原鄉、屏北與屏南地區，各配置1部社區行動生活復能車服務在地長輩，今日印象建設所捐贈的行動生活復能車，將服務屏東市近19萬人口，不僅擔負重要責任，也期待未來能更積極且細膩的照顧屏東長輩。

印象建設董事長王世賢表示，公司於民國95年成立至今已邁入第16年，多年來受到鄉親的愛戴，希望能善盡企業責任，為故鄉盡點心力。他說，此次捐贈這部行動生活復能車，不僅延續周縣長的貼心政策外，還可以減緩鄉親長輩的腰酸背痛，共同守護社區民眾的健康。

縣府衛生局表示，社區行動生活復能政策推動以來廣受民眾熱烈迴響，截至目前已巡迴32鄉鎮289村里，服務逾1萬7,000人次，113年服務範圍不僅擴大且再升級，也將規劃加入其他專業團隊，推動長者整合性功能評估，再次感謝民間企業熱心公益捐贈，以實際行動支持縣府政策，實現高齡友善城市的理念。