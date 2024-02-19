屏東縣透過行動復能車前進鄉里，為長輩身體健康把關。（林和生攝）

屏東縣政府推展「社區行動生活復能車」服務將滿一周年，印象建設公司為響應與支持，19日捐贈一輛復能車予屏東縣政府，由縣長周春米代表受贈，並表示，此次復能車將配置在屏東市區，期盼讓長輩獲得更完善的健康照護服務。

周春米表示，為讓社區長輩皆能獲得妥適照顧需求，上任後便積極推動社區行動生活復能車，透過車內專業器材及物理治療師、護士與醫師協助，深入各鄉鎮就近照顧長輩，未來也將加入行動力、聽覺力、視覺認定等整合性功能評估，讓生活復能車更加完善。

2023年試辦初期，縣府團隊經評估各鄉鎮照護資源，分別在恆春半島、原鄉、屏北與屏南地區，各配置1輛社區行動生活復能車服務在地長輩，此次印象建設捐贈的車輛，則將服務屏東市19萬人口，不僅擔負重要責任，也期待更積極且細膩的照顧屏東長輩。

印象建設董事長王世賢表示，多年來受到鄉親愛戴，因此希望能善盡企業責任，為故鄉盡點心力。

屏縣府衛生局表示，社區行動生活復能政策推動以來廣受民眾熱烈迴響，截至目前已巡迴32鄉鎮、289村里，服務逾1萬7000人次。