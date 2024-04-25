為延續政治影響力，新北市長侯友宜傳出有可能參選國民黨主席，被問到有可能參選黨主席嗎？侯友宜今受訪表示，「昨天看了報紙才知道，現在最重要是把現階段工作做好」。媒體追問「那未來不排除嗎？」他呵呵笑了一聲表示，「未來我還是努力做事吧！」