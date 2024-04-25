延續政治影響力參選國民黨主席？ 侯友宜這樣回應 10:582024/04/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 延續政治影響力，新北市長侯友宜傳出有可能參選國民黨主席，被問到有可能參選黨主席嗎？侯友宜今受訪表示，「昨天看了報紙才知道，現在最重要是把現階段工作做好」。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為延續政治影響力，新北市長侯友宜傳出有可能參選國民黨主席，被問到有可能參選黨主席嗎？侯友宜今受訪表示，「昨天看了報紙才知道，現在最重要是把現階段工作做好」。媒體追問「那未來不排除嗎？」他呵呵笑了一聲表示，「未來我還是努力做事吧！」 李四川出戰新北市？ 藍議員李柏毅爆他私下吐真相 「不一定做滿」李四川2026將選新北？ 郭正亮直接點頭 議員提新北大巨蛋下修容納人數 侯友宜回應了 #新北市 #侯友宜 #國民黨 #主席 #做事 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北共創親子共餐好食光 推育兒神隊友電子工具書 14:212024/04/27 生活 「藝郵味境 桐響感動」新北桐花季開幕 7行政區處處賞桐 12:072024/04/27 生活 永和大陳社區文物館規畫只聞樓梯響 市府挨批漠視文化保存 16:042024/04/26 政治 陳建仁斥在野黨造謠抹黑 強調台灣2030年前不缺電 11:422024/04/27 政治 高度自動化生產 藍委登陸第一個行程參訪小米汽車工廠 09:322024/04/27 兩岸 慈祐宮授予獎助學金 勉勵新莊學子繼續向上 13:162024/04/27 生活 藍排審NCC組織法修正草案 綠委：別用政治立場架空人事任命 12:202024/04/27 政治 印度西孟加拉邦文化饗宴 汐止夢想社區登場 17:542024/04/27 生活 視察淡水區防汛工作 劉和然強調：公私協力、萬全準備 14:152024/04/26 生活 越南政壇又1大咖落馬！「第4號人物」國會主席王廷惠辭職 19:322024/04/26 國際 網紅訕笑「資源班」 侯友宜：無法容忍歧視、貼標籤行為 20:512024/04/26 生活 土城三元宮媽祖遶境起駕 侯友宜感謝媽祖保佑 12:142024/04/27 生活 新北加強工廠消防安全 推最高可領22萬補助計畫 12:022024/04/26 生活 鋒面接力大雨來襲 新北26日辦防汛演習做準備 16:232024/04/26 生活 模範母親表揚典禮 20位偉大媽媽加冕如女神般登場 14:102024/04/27 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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