為解決烏軍人力短缺問題，烏克蘭將進一步收緊監管，暫時禁止役齡男子在國外申請護照。

據路透報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日宣布，暫停對18歲至60歲烏克蘭男性的領事服務至5月18日。另外，烏外交部24日批准，暫時禁止役齡男子在海外申請護照的規定。

庫列巴批評海外人士未能在26個月內回國服役，烏克蘭外交部則表明，尋求通過特殊證明表示自己希望返回烏克蘭的申請者，可以在烏克蘭大使館獲得幫助。

烏克蘭當局說，4月23日前向烏大使館提交的所有申請，都將得到全面處理。常規領事服務將於5月18日恢復，屆時，一項新的動員法將生效，該法旨在通過激勵志願者和懲罰逃兵者來增加士兵數量。

烏克蘭正面臨部隊人員短缺問題，在戰場上抵禦裝備更精良、軍隊規模更大的俄羅斯時顯得吃力。目前有數十萬役齡男子生活在國外，其中估計有86萬人在歐盟國家。

庫列巴23日說，本該應徵入伍的烏克蘭男子居住在國外，但仍希望享受國家服務，這是不協調的，「留在國外並不能免除公民對祖國的責任」。