台南一對年輕夫妻連生8個小孩，卻因失業無力撫養，陸續將7個小孩安排寄養家庭或安置機構照顧，手足分散各地；繼1名姐姐幾年前出養美國後，目前就讀小一、小二的小彥、小賢兄弟，在寄養家庭相伴6年後，上周順利出養美國。

兄弟檔的雙親因失業又生育太多孩子，陸續生下8位孩子卻無法好好照顧，繼多年前一位姐姐出養美國後，如今在善牧基金會引介下，一對華裔美國夫婦願意領養小兄弟檔，今年完成領養手續，並於上周來台帶小兄弟返回美國，展開新生活。據了解，這位媽媽目前身邊只留下1位孩子自己照顧，其他小孩都在寄養家庭或機構長大。

南台南家扶中心寄養家庭顏淑岱2019年接受台南市政府委託照顧小彥、小賢這對兄弟，兩人起初一度因嚴重營養不良，住在加護病房觀察照護，其中當時年僅1歲的小賢被診斷出自閉症，2歲小彥出院後評估有發展遲緩，兄弟在寄養家庭悉心照顧下，開啟漫長復健路，在寄養家庭、社工及成醫、台南醫院醫療團隊、學校協助下，小彥、小賢讀小學後，已進步到沒有發展遲緩，讓寄養媽媽非常感動。

南家扶中心表示，小彥與小賢在顏淑岱教養下，已無發展遲緩問題，但注意力衝動仍需要協助及訓練，不過，兩兄弟成長進步非常多。小兄弟在離別前夕，特別感謝這6年所有陪伴他們的醫療團隊、社工們的陪伴與協助，與寄養媽媽告別的那一刻，兩人更嚎啕大哭，寄養媽媽顏淑岱則安撫兄弟並許下「心的約定」─「愛就藏在心跳裡，想念時感受心跳，我們就在一起了！」

扶家寄養督導莊雪華說，小彥與小賢要離開，陪伴他們的寄養媽媽也萬般不捨，但為了小兄弟的未來，也只能寄予祝福。