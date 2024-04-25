Google在台灣第2棟硬體研發辦公大樓正式啟用，總統蔡英文（左五）、行政院長陳建仁（右三）、副總統當選人蕭美琴（左一）、新北市長侯友宜（右一）等人出席祝賀。（王揚傑攝）

繼2021年Google在台第1棟辦公大樓進駐新北市板橋區，第2棟硬體研發辦公大樓今（25）日也在板橋正式啟用，總統蔡英文、行政院長陳建仁、副總統當選人蕭美琴、美國在台協會處長孫曉雅、經濟部長王美花、新北市長侯友宜等人均到場祝賀，期盼與Google更深入的合作，帶動台灣相關產業。

蔡英文致詞時表示，很高興能見證Google在台灣的硬體研發中心和全新辦公大樓落成啟用，讓台灣成為僅次於美國總部最大的硬體研發基地，感謝Google從2018年推動智慧台灣計畫，協助台灣資訊產業升級，擴大數位經濟的規模。

另外，Google也落實社會關懷，與NGO合作協助國中小學生獲得更多學習資源；面對錯假訊息及網路攻擊等，Google也和資安院合作，協助強化資安防護的能力，培育在地資安人才。期盼與Google更全面及深入的合作，讓台灣在晶片、AI技術等領域，持續發揮關鍵力量，為全球做出更多貢獻。

陳建仁表示，Google作為全球創新科技的領導者，強調國際間的合作及創造力，這些核心價值，對於台灣科技領域的進步具深遠意義，感謝Google持續和台灣的廠商緊密合作，共同壯大台灣的數位韌性和競爭力。Google在台灣第2棟硬體研發中心的啟用，希望未來能為台灣創造多元產業生態系統，包括強化數位轉型，提升產業競爭力及推動綠能轉型等措施，而台灣也會是Google最堅強的後盾。

侯友宜則說，2021年Google第1座研發中心Tpark正式進駐新北市，感謝Google堅持選擇在新北市建造第2座研發中心，因為有Google的帶頭，讓相關的產業鏈不斷在新北市扎根，未來需要新北市來配合，新北市一定鼎力協助。