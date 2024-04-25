日本新潟縣知事花角英世24日表示，若重啟縣內的東京電力柏崎刈羽核電廠6、7號機組，可以為新潟帶來4396億日圓（約新台幣920億）的經濟效益。他表示，經濟效益將成為推動重啟的因素之一。

新潟縣政府委託野村綜合研究所分析三種狀況，分別為6、7號機組重啟、1至7號機組全部報廢、所有機組停運。結果顯示，若上述3種情況分別持續10年，經濟效益分別是4396億、1262億和2984億日圓，重啟帶來的經濟效益最大。

柏崎刈羽核電站重啟一事目前陷入膠著，地方居民和政府各持己見，花角也尚未表態是否同意。

另一方面，核電廠廠長稻垣武之25日於例行記者會表示，7號機組的反應堆核燃料裝填作業即將完成。據東電透露，總共計劃裝填872根，截至25日早晨7點已經裝填792根。

裝填作業於原子能規制委員會批准後於15日開始。隨後，因監視裝置電源發生故障，作業因此兩度中斷。稻垣稱目前沒有安全疑慮，未來將再花費1個月完成全數裝填作業。