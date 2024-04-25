高晶萍強調，目前「台股基本面尚稱穩健」。今年截至3月底，台股本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71％ (加計股票股利為2.81％)，國內上市櫃公司截至今年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.40％，為歷年同期次高。

高晶萍指出，美股在4月24日因地緣政治風險、美降息時程未定及AI指標股輝達下跌等影響，美國四大指數漲跌互見，除道瓊下跌0.11％外，其餘上漲，漲幅介於0.02％至1.06％。25日亞股也漲跌互見，台股因受台積電、鴻海等權值股下跌影響，大盤指數開低走低，收盤指數為19,857.42點，下跌274.32點，跌幅1.36％，成交值3,597.14億元；同時段韓國跌1.40％、日本跌2.15％、香港漲0.41％、新加坡跌0.41％、上海漲0.21％。

證期局統計，今年以來至4月24日止，台股漲幅12.27％，相較日本漲幅14.93％、上海漲幅2.35％、韓國漲幅0.77％、新加坡漲幅1.63％、深圳跌幅2.87％、香港漲幅0.90％，「台股漲幅僅次於日本」。

就日均量來看，量能無虞。今年截至4月24日止，台股集中市場日均成交量約4,035億元，相較去年同期增加80.16％。且信用交易的整戶擔保維持率為172.23％。

高晶萍指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。