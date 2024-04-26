（13：26更新）

今天鋒面影響，易有短延時強降雨，桃園至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區等11縣市有局部大雨發生機率；中央氣象署針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。

氣象署持續發布大雨特報，今天桃園至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。

對流發展旺盛，氣象署針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，留意打雷、閃電與劇烈降雨。