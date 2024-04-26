張齡予今（26日）出席家扶基金會《428兒保日》記者會，透露大學趕課時接到詐騙集團的電話，謊稱她網購時刷錯信用卡，要她匯款解決，好在被姊姊即時制止，才免於被詐騙，「那時聽起來很有可信度，而且他打來2、3次，我以為是真的」，希望藉由自己的經驗，呼籲大家要有判斷能力。

聲帶向來不好的她，今無奈透露上週五錄影後聲帶又破損，「可能有點小感冒，因為咳嗽導致聲帶摩擦，加上錄影一整天，現在又要2、3周才會好」，她也透露因為必須禁聲，不得已推掉5、6個工作。

花蓮經歷0403地震，日前又餘震不斷，這讓娘家在花蓮經營飯店的張齡予心疼不已，她今表示花蓮觀光業大受打擊，「花蓮重建之路包括交通等情況，影響很大，有些路都斷了，現在只能拚一拚，看暑假是否可以正常營運」。

她坦言，爸爸心情很沉重、疲乏，沒想到這麼努力做生意，卻敵不過天災損害，「但也只能面對，對未來相當茫然，政府要輔導業者支撐下去」，她認為自己現階段能做的，就是透過公益努力幫忙。