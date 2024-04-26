媒體報導有網紅直播過程中，與兒子一起訕笑「資源班」。對此，新北市長侯友宜今（26日）透過臉書表示，看到媒體上一則報導，有網紅對資源班看法出現了極大的偏差觀念，內心非常感慨；每個人都願盡一份力量，伸出關懷的手，點亮那些黑暗的角落，尤其對於歧視、貼標籤行為無法容忍。

侯友宜說，想起了《星星的孩子》裡這麼一段話，「他們知道我與眾不同，但不是比別人差。我有天賦，我能以一種新的方式看待這個世界，我能看到其他人看不到的東西。」

侯說，全國特教班14萬多名學童中，新北有2萬3000名。每一位孩子，都無比珍貴，也都是父母捧在手中的心肝寶貝；對於不論遭遇哪一種情況的特教孩子，我們每一個人都應該有更多的了解、關心與支持！

此外，台灣的美好在於人，我們互相理解、尊重差異、無私互助，讓這份愛在社會不斷傳遞，每個人都願盡一份力量，伸出關懷的手，點亮那些黑暗的角落，尤其對於歧視、貼標籤行為無法容忍。

侯友宜也提及，有句話經常對同仁耳提面命，「不遺忘社會上任何一個人」。校園中設有資源班和特教班，以融合教育讓孩子認識自己、建立信心、減少挫折，並融入群體，同時讓一般生深刻了解，每一個人生來都是與眾不同，獨一無二的寶貝。

他強調，每位特教生都有一本專屬自己的成長魔法書，且遠比我們所知的更具影響力，散發著耀眼光芒。我們更應該珍惜他們的獨一無二，讓社會的溫暖擁抱他們，做為他們的後盾，陪伴他們找到自我價值與歸屬感，鼓勵他們勇敢地、一步步邁開實現自我的腳步，構築出美好人生。