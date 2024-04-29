高雄市都市發展局29日發表全新住宅資訊整合平台，以使用者導向整合各式住宅、社會住宅資訊，還特別在新平台中，將2022年智慧社宅「黑客松」競賽獲金獎的團隊競賽作品點子納入，讓社宅成為落實生活的實驗場域與典範。

高雄市都發局說明，高雄自2009年起就搭建全台第一座結合包含家戶人口、住宅價格、交易實價等資訊的「高雄住宅生活網」，因應政府推動社會住宅，將平台全面改版為「高雄市住宅資訊整合平台」，以使用者體驗為導向，方便民眾查詢住宅、社宅資訊，甚至能直接完成線上社宅申請。

特別的是，這次推出的全新平台，參考「2022高雄智慧社宅黑客松」競賽獲獎的中山大、成大、屏科大等團隊，如社宅評分、政策評估、智慧社宅系統等各項創意發想，納入全新住宅資訊平台中，提升未來社宅的服務效能，讓社宅成為落實生活的實驗場域與典範。

都發局長吳文彥表示，現有許多社宅剛落成還在「試車」階段，如凱旋青樹社宅日前遭遇大量降雨導致積水問題，新平台整合進社宅管理功能，提供住戶、管理單位意見反映空間，藉此快速了解社宅遭遇問題，能促使社宅管理逐步完善。

內政部國土管理署署長吳欣修以「夢靨」形容過去社宅管理效率，透露社宅發展之初未建立專業管理平台，以通訊軟體群組充當，卻遭遇資訊量龐雜難以發現問題所在，高雄社宅未來將達到1萬8千戶目標，管理壓力不可同日而語，建立資訊整合平台能大幅改善，更期望未來地方、中央資訊能對接，讓政府得以即時檢討各項住宅政策。

擔任全新住宅資訊平台顧問的屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩點出，依據周遭國家經驗，台灣需要提供5％社宅才算過關，目前全國規畫中社宅約有2.1％，很高興高雄推出全新平台整合各項資訊，有助於政府蒐集資料，能發掘並解決國人住宅問題。