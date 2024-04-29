日籍女星麻衣（佐藤麻衣）曾因嫁入豪門生子淡出演藝圈，在去（2023）年4月正式離婚後，宣布復出演藝圈，但家人在日本所以得台日往返。日前麻衣又到台灣工作，抽空逛了超市發現水果和有機蔬菜都比日本讚，忍不住直呼好羨慕；麻衣也形容自己比價習慣，「有點媽媽職業病」。

麻衣最近為了工作又來到台灣，28日在Instagram分享自己趁工作空檔逛超市，當媽媽愛比價的性格發作，比較一下台灣蔬菜等和日本價格或品質；日幣貶值的關係，台灣有些商品比較貴，但她發現水果比日本便宜，有機蔬菜不僅更便宜還品質好，讓她脫口「真羨慕」。

另外麻衣還發現一款泡麵，是她很久以前拍過的廣告，還說記得廣告台詞的人很厲害，但就會曝光年紀，最後麻衣特地誇讚，「台灣水果最好吃」；有不少忠實粉絲一看麻衣照片，就說出她當年拍廣告的台詞，「哇哉！哇哉！」，還有人公開是12年前的廣告了。

去年麻衣宣布復出演藝圈後，並沒有定居台灣，因為家人都在日本，她也透露，「疫情結束了，可以常常來台灣」，為了工作與家庭兼顧她決定台日兩地往返。麻衣在2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁成為豪門媳婦，產下一子後也淡出演藝圈，但婚後4年爆婚變分居，直到去年才正式離婚。