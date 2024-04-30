一名人妻在社群分享和老公交往時發生的小故事，她說當初老公約她去泡湯，還保證「只會泡溫泉，不會色色」，沒想到一發就中，現在小孩6歲了，原PO大嘆「真心覺得男人的話不能信。」網友看了全笑翻，「男人的嘴，騙人的鬼！」

一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文表示，當初和老公剛交往時，對方約她去個人湯屋泡溫泉，還信誓旦旦保證只會泡湯，不會做別的事情。

沒想到當天兩人還是發生關係，疑似一發就中，如今小孩已經滿6歲了，原PO看著兒子大嘆「真心覺得男人的話不能信！」

貼文曝光引起網友熱烈討論，大家紛紛留言「男人的嘴，騙人的鬼！」有網友笑說，兒子都6歲了，竟然現在才知道男人的話不能信，但至少老公很負責任。

不過也有網友直言一個巴掌拍不響，認為原PO可以選擇要不要去、要不要發生關係，「妳自己也傻傻的願意去泡湯啊」、「最好是那麽天真，相信去泡溫泉會沒事。」