好好先生人設最容易翻車？有名人妻和老公結婚12年，去年才生下孩子在哺乳中，因此，兩人房事少之又少，不料，日前她發現老公line跳出「我們都是全套服務喔」的訊息，一問之下才知道，老公是出於好奇心態，因此，才問了對方有什麼「服務項目」，不過老公卻向她保證「不會去找，因為知道去找完的下場會很糟糕」；對此，網友則認為「別騙自己了...」、「要是沒什麼根本不會刪吧！這有什麼好好奇的，好奇都是嫖妓的開端」。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到因和老公結婚12年，一直認為對方是「老爸爸、好先生」，但因為去年才生下孩子，目前在哺乳中，因此，兩人房事少之又少，不料，她日前發現老公手機的line跳出「我們都是全套服務喔」，是位陌生女子傳來的訊息，她瞬間傻住。

然而，人妻過了2天後才向老公問起這件事，但對方僅說「只是好奇問一下，因有加入什麼社團之類的，大家都推這個女生，所有想詢問有什麼服務項目」，想滿足好奇心，她後來也要求要查看老公與女子對話內容，但早已被刪除，且無法加援交妹好友，最後，老公也向她保證「不會去找，因為知道去找完的下場會很糟糕」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「當他背叛了你們的情感和信任時，就不是好先生/好爸爸了」、「通常這種好好先生的人設最容易翻車」、「別騙自己了...」、「要是沒什麼根本不會刪吧！這有什麼好好奇的，好奇都是嫖妓的開端」、「遇到詐騙機率還比出軌高一點」、「問問比價，等改天時機成熟了就...相信妳心裡已經有陰影了！」。