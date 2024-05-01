要性不要命？大陸深圳有人妻與小王去開房間，但疑因小王力道過猛，導致人妻腹腔大量出血，急須動手術，沒想到，人妻同行的男子小王整個嚇傻還想落跑，不僅向醫生承認並非人妻老公，還掏出100元(約新台幣450元)的封口費，請求醫生幫忙隱藏身分。

綜合陸媒報導，深圳有一名人妻和小王開房偷情後，因肚子劇烈陣痛，便到醫院看診，經醫師檢查後，她被診斷為「黃體囊腫破裂」，且導致腹腔大量出血，必須立即動手術，不料，和人妻同行的男子便向醫師表示「我不是她老公，我只是她朋友」，講完後竟還想落跑。

所幸，男子仍被醫師攔下，但他擔心當小王的事情會曝光，打算多給醫師100元(約新台幣450元)的封口費，請醫師幫忙隱藏其身分，最後，女子手術順利成功也脫離險境。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「還是自愛一點吧」、「要性不要命」、「這下人人皆知了」、「事實證明開別人的車從來不會愛惜」、「這兩人都有問題，渣男渣女正好一對」、「不管什麼原因，救人要緊」、「女生不自愛，男生沒有責任感。一個願打一個願挨，社會在進步的同時，某些人三觀卻在退步」、「不是自己的，哪裡懂得愛護啊」。