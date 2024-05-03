北市青山診所負責人陳維礎醫師，涉嫌長期開具不實處方箋，勾結藥局詐領大量第四級管制藥品安眠藥史蒂諾斯，並轉賣牟利，2年不法獲利約新台幣2000萬元，台北地檢署2日指揮調查局台北市調查處、台北市警中山分局兵分6路搜索診所及陳男等人住處，並約談陳男、陳男兒女、郭姓醫師、藥局蕭姓負責人5人到案。檢察官訊後3日凌晨諭令陳維礎以80萬元交保。

另陳維礎兒子陳大偉60萬元交保，診所醫師郭仲華20萬元交保，陳維礎女兒獲請回，康林藥局負責人蕭宏安30萬元交保。

警調獲報，陳男在台北市經營青山診所，自2019年起至2021年，涉嫌指示不具醫師資格的一對兒女、診所醫師郭男，開具不實處方箋，與康林藥局配合領取第四級管制藥品安眠藥史蒂諾斯（Stilnox），轉賣給民眾牟利，疑涉犯《毒品危害防制條例》第4條第4項、《醫師法》28條、《刑法》第215條業務登載不實等罪嫌。

台北市衛生局接獲檢舉後，移請檢警調查，警調查出，陳男等人每個月開具的不實處方箋數量約為數百張，2年來不法所得高達2000萬元。