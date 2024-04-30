今年7月底，包含國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在內，將有4位委員任期屆滿，行政院今遞出NCC新委員名單，主委提名現任NCC副主委翁柏宗，其餘有台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。

準行政院長卓榮泰將提名4位NCC新任委員人選（含主委、副主委），原本已經內定台經院四所長劉柏立為主委提名人，但據傳在民進黨內部發生轉折，因此遭抽換。

行政院表示，通傳會4位委員(含主任委員及副主任委員)任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審查。

本次通傳會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員翁柏宗為續任；陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止，上開被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。