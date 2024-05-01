一名陳姓男子買檳榔時，被年輕貌美的檳榔西施曉雲（化名）煞到，竟持續23天前往該檳榔攤上不斷出言騷擾「要不要出去約會」、「還想要一起睡覺」等語，甚至摸臀性騷。台中地院審理，依《性騷擾防治法》、《跟蹤騷擾防治法》判處拘役85天，可易科罰金8萬5千元。可上訴。

判決指出，陳男於2023年4月3日至4月26日、連續23天前往位於龍井區的一處檳榔攤搭訕女子曉雲，談話間多次提及約會、一起睡覺等字眼，但都被曉雲一口回絕。

不過陳男仍不心死，反倒變本加厲，往後的日子裡竟反復至檳榔攤騷擾曉雲，嚴重打攪對方原本寧靜的生活。4月25日，陳男更在曉雲工作期間一時未有留意，竟伸鹹豬手狂摸屁股，曉雲忍無可忍，憤而報警提告。

台中地院審理，勘驗監視畫面、曉雲陳述之證詞，認為陳男持續前往曉雲的工作場合進行跟蹤騷擾，已嚴重影響對方的生活，竟又逞一時慾念，趁機摸臀，顯見罔顧他人意願及身體自主權，審酌其已坦承犯行，學歷、經濟等情狀，依《性騷擾防治法》、《跟蹤騷擾防治法》判處拘役85天，可易科罰金8萬5千元。可上訴。

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