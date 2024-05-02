浙江｜四大海域開始伏季休漁 05:332024/05/02 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸渤海、黃海、東海及北緯12度以北、含北部灣在內的南海四大海域自5月1日進入伏季休漁期，持續時間為3個半月至四個半月不等，大陸農業農村部、公共安全部、中國海警局在浙江省溫州市聯合啟動2024年海洋伏季休漁專案執法行動。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸3航母時代來了！福建艦威脅極大 郭正亮揭：美日難幫台灣 雲南｜2條通航短程運輸航線開通 浙江│陸低速無人車立法城市 杭州創首例 #聯合 #伏季 #休漁 #大陸 #半月 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 日圓狂貶值！奢侈LV包包慘淪「白菜價」 驚人折扣曝光 12:052024/05/01 財經 陸爆買黃金破5兆元 竟讓西方害怕？外媒爆背後驚人盤算 10:362024/05/02 財經 上海｜2023上海咖啡門市9,553家 05:332024/05/02 財經 廣東高速坍塌埋人車已「24死30傷」 最新空拍畫面太震撼 18:262024/05/01 兩岸 苗栗這些農產品可望銷大陸！邱鎮軍曝：可由「他們」直接洽談 14:562024/05/02 政治 《專訪》歷史+進行式工具書 揭開許作名新作魅力(2-1) 09:182024/05/02 財經 《其他電》致茂Q1獲利雙升寫同期次高 Q2營運估續揚 07:382024/05/02 財經 《國際經濟》「親美降中」 韓4月出口寫新高 11:482024/05/02 財經 湄洲采風》「東方麥加」文旅興 兩岸交流推進媽祖文創 08:312024/05/01 兩岸 5年新高！42％美民眾把陸當敵人 還有1成不知誰是北京領導人 08:482024/05/02 國際 陸航母福建艦海試！退將一看甲板驚：10倍以上戰力 06:302024/05/02 政治 響應國際家庭日 苗縣邀50個家庭共同製作彩繪創意蛋糕 16:252024/05/01 寶島 數字看中國│陸今年來快遞業務量 已超500億件 03:252024/05/01 財經 斷言大陸第5艘航母「一定是核動力」 栗正傑爆共軍發展重心 14:212024/05/02 政治 父親留1300萬遺產 4年後竟然全沒了 悲劇過程曝光 06:002024/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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