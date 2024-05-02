大陸渤海、黃海、東海及北緯12度以北、含北部灣在內的南海四大海域自5月1日進入伏季休漁期，持續時間為3個半月至四個半月不等，大陸農業農村部、公共安全部、中國海警局在浙江省溫州市聯合啟動2024年海洋伏季休漁專案執法行動。