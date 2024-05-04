女生獨自在外，遇到強大的野生動物還是陌生男人更危險呢？一名網友透露，最近常常看到類似問題的影片，他仔細思考後選的是想遇到熊，結果不少人也做出同樣的選擇，引起討論。

鄉民「ShiningRuby」今（4）日在PTT女板表示，在美國從事教學的她，最近看TikTok的時候常常會被推薦一種類型的影片，內容是女性獨自一人在野外森林中，是寧願遇見熊還是遇到陌生男子，並透露自己跟女學生的答案都是寧願遇到熊，「如果你是女生，妳會選熊還是陌生男子？如果你是男生，對於有女生會選熊這件事，你有何看法？」

結果不少人做出同樣的選擇，紛紛喊「熊，沒威脅到牠大概率會沒事，男的可不一定」、「我男的我也選熊」、「選男的你有可能生不如死，選熊至少死的輕鬆」、「熊，傻了才跟陌生人在荒郊野嶺」。

但另一派人則質疑「會這樣問，真實的原因在於妳根本沒遇過熊，跟選擇鬼是一樣的道理」、「為何要在課堂上問這種帶有性別偏見的問題」、「老實說遇到熊會嚇死，男人雖然也恐怖但有可能遇見好人」、「你現場看到熊的話一定不會選熊」、「世界上最大的肉食性動物你也敢選」。