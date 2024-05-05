台南市周姓男子經營1家植栽店5年多，3年前1名女客人對他展開瘋狂追求，不僅頻點外送食物到店裡與男方家，還透過網路私訊騷擾，2日竟跑到男方家門前站崗，貼字條邀約見面，周男崩潰在臉書發文求助提告跟騷法。網友形容案情有如真實版美劇《馴鹿寶貝》。

周男年近40歲，開設植栽店以販售蕨類為主，因外型帥氣又未婚單身，吸引不少女客上門，1名30多歲的中年女客是店家忠實顧客，3年前開始在店家直播中頻頻留言，另以電話、寫信、粉專私訊與蝦皮訊息等方式，傳送各種騷擾訊息，甚至1天打上百通電話到店裡，主要都是要求與男方見面。

女客還常點各種外送食物到周男的店內與住家，要求外送員按門鈴，迫使男方開門取餐。男方不勝其擾，乾脆在門口貼字條，告知外送員自己未點餐，拜託勿按門鈴。

連續3年的騷擾，受影響不只周男本人，員工、家人都受簡訊、電話波及。周男1年多前曾報警，後來的官司仍無法有效遏止對方瘋狂行徑。

女方近日變本加厲，2日跑到男方住家門口站崗，撕毀周男貼在門口給外送員的字條，再貼字條表明想與對方見面談心，邀約在某處等候。

女客的瘋狂舉動讓周男內心破防，除了報警，隨即在店家粉專上發出「我無法再承受下去了」的不自殺聲明，並附上女方在家門口站崗的監視器畫面。控訴女方無止境的騷擾，自己體會過別人無法想像的方式。

男方在粉專上公開發文指出，3年來的種種騷擾即使報警、跑法院都無法改變什麼，對方從網路留言到出現在家門口，已威脅到人身安全，自己受夠也不想再忍受，懇求專業人士幫忙。網友形容案情有如美劇《馴鹿寶貝》真實版。

台南市警方表示，已受理當事人的跟騷案，目前尚未傳喚該名女客到案。