一名年近40歲的網友透露，近期因為感情受挫，於是在網路上找人談心，認識了一名女學生，兩人很投合，甚至約出來見面，沒想到對方竟然只有19歲，見面後兩人的氛圍也改變了，女學生甚至哭著說「為什麼要撩撥她的心」，讓原PO十分錯愕，不知該如何是好，文章曝光後引發熱烈討論。

「40歲大叔跟19歲女孩的未來？」一名網友在論壇「Dcard」發文指出，前陣子因為本身出了一些事，再加上被劈腿，導致心情低落，就隨意在網路上找人聊天談心事，對象男生女生都有。之後認識了一個女學生，「在聊天中我們總有很多話題聊，然後我們交換了LINE，也從打字變成打電話」。

有一天，女學生突然問原PO「想不想見面」，那時候他才知道女學生19歲，是台南人，目前在高雄念書，「雖然可以從聊天中知道她是學生，但是我以為可能是大三、大四，或者是研究所之類的」，而之後兩人也真的約出來見面。

原PO坦承，雙方見面當天，有點尷尬也出現一些小狀況，但他們還是度過快樂的一天，不過後來兩人聊天的氣氛開始有點奇怪，原PO認為這也正常，畢竟兩人年紀差距不小，「誰想跟大叔當朋友」。

沒想到女方近日講電話時卻突然哭了，「她說她恨我，恨我為什麼年紀大她那麼多，恨我為什麼要那麼風趣那麼搞笑，恨我為什麼要撩撥她的心？」。

不僅如此，女學生更直球問「喜不喜歡她」，讓原PO感到手足無措，「我沉默了，我自己也不知道，畢竟年齡的差距擺在那邊，還有一些其他現實面的問題」，因此安慰對方不要想太多，就找了理由掛電話，「現在我都不知道該怎麼辦了」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「可以請他先去唸書，19歲是有什麼好撩撥到哭的」、「遠距離+年齡差…真的斷了比較好，給彼此一點冷靜時間，後面還是能當朋友，真的有緣等她出社會了再談也比較穩妥」、「我朋友38也交了一個20歲的小姑娘，我跟小姑娘聊過家庭背景，我只能說，就真的成長環境缺愛」、「這女生真缺愛！」

也有網友提醒原PO可能遇到愛情詐騙，「接下來大概會跟你說家人最近要開刀」、「善意提醒：小心愛情詐騙唷，尤其是網路很難分辨」、「之後就會說家裡媽媽生病需要醫藥費」、「小心錢要守好」。