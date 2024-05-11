行政院通過新打詐4法，未來騙愈多關愈久，詐欺金額達1000萬元以上，最重可處10年徒刑，且三犯詐欺者禁假釋；而此次修法關鍵在於加強對網路平台廣告業者管控，抖音、臉書、Google等大型境外業者應在台設置法律代表，協助落實詐欺廣告通報等，若不配合，依法最重可處2500萬元。前立委沈富雄表示，他經常接到國際電話，「我這麼厲害的人怎麼會受騙」。

針對行政院通過新打詐4法，沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，他們很得意，稱打詐4法通過了，一定有效。 他覺得好笑，他經常接到國際電話，號碼就一大堆，還跟他說，在這裡好意警告你不要受騙，而且受騙的都是來自國內的電話。他覺得好奇怪，為什麼一直在提醒他？「我這麼厲害的人怎麼會受騙」。

沈富雄覺得，現在的新打詐4法，2500萬治不了這些人，因為這些人賺的錢比這個還多，2500萬怎麼能夠嚇壞他們。

另外，沈富雄更指出，如果在海外的詐騙集團被抓到，一大群人綁在一起，被用手銬扣住蹲在哪裡、當他們在柬埔寨或越南的機場時，還不知道會被送去哪裡，都很緊張、快怕死，到最後傳出來是去台灣、台北，他們就歡天喜地；如果說要送去中國大陸，就嚇死。因此，他提供這一點給執法的能人做參考，法就要修到詐騙嫌犯送去台灣時也會害怕，也就是跟送中國大陸一樣害怕，那就成功了。