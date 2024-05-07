國民黨團提案邀請賴清德國情報告。（國民黨團提供）

國民黨立院黨團正式提案邀請準總統賴清德在就職後到立法院進行國情報告，國民黨團盼能排入本周五院會處理，對於報告不明瞭之處要採取何種方式詢答，國民黨團書記長洪孟楷表示，願意釋出善意，朝野協商來討論，只要賴清德願意來立院報告，請民進黨立院黨團不要杯葛。

國民黨團提案指出，面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰產業轉型、兩岸關係之發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民眾就醫等議題，均攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，請立法院院會作出決議，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。

洪孟楷表示，國民黨團提案盼能排入本周五院會處理，民進黨團如果要杯葛可能會拉下協商，接著要進入一個月冷凍期，會拖到6月才能處理，這樣後面的新內閣施政總質詢也會大幅延後，呼籲民進黨團不要惡意杯葛。

洪孟楷指出，只要賴清德能來立院做國情報告，對於不明瞭之處要如何做詢答，坊間有各種建議，國民黨團願意釋出最大善意，在黨團協商時各黨好好來做討論。

洪孟楷也提到，本會期法定會期僅到5月31日，不過520就職後有國情報告還有新內閣的施政總質詢等案，勢必得延會，因此國民黨團已經發函請立法院長韓國瑜召集協商，討問延會事宜，國民黨團對於延會至幾日沒有預設立場。