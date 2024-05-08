周日（12日）就是母親節，一名網友表示，收到女兒親筆寫的母親節卡片，本來很感動，但看到包卡片的信封竟然是用「香奠」，也就是俗稱的「白包」，讓她瞬間哭笑不得，而拿白包當母親節卡片的信封，送給「活生生」的媽媽的舉動，讓網友笑成一團。

一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》上分享，最近收到孩子的母親節卡片，卡片中寫著「母親節快樂，祝媽媽長生不老、天天快樂、永久美麗、天天有錢」，本來收到卡片很感動，但孩子用來裝卡片的信封上竟寫著「香奠」2字，孩子還用貼心用藍筆寫「媽咪收」，讓她哭笑不得。

貼文吸引2千多人朝聖，不少網友笑歪，「孝死我了」、「他只是比較早送而已」、「小朋友還在地球嗎」、「原本還以為是感人的貼文，正在醞釀眼淚，結果超反轉」、「祝媽媽長生不老，果然童言童語」、「這個應該會被媽媽修理」。

而原PO女兒用的「香奠」信封袋，就是大家俗稱的「白包」，一般是親朋好友過世時，用來包慰問家屬的禮金。