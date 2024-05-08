彰化縣和美鎮1間知名茶飲連鎖店員工，日前自拍狂灌乳酸飲後，隨即反胃嘔吐的影片，由於員工嘔吐在工作水槽，一旁就放置篩桶等營業器具，影片在短片社群平台曝光後，網友大罵「超噁心！」該茶飲連鎖店總部今天在其臉書專頁發布公告，強調對分店的不當行為，造成觀感不好，深感抱歉。

近來知名連鎖茶飲店頻頻出包，先是有茶飲在社群平台發布「性暗示貼文」，遭大批網友炎上後，彰化1間知名連鎖茶飲店的3名年輕員工日前在店內自拍影片，他們先是輪流大口大瓶裝的乳酸飲料後，隨即趴在工作水槽反胃狂吐，水槽旁放著幾個盛放茶葉、粉圓的篩桶、濾桶。

「你們是去上班，還是去玩的？噁心當有趣！」「工作環境這樣搞真的不妥。」該支短片曝光後，引發網友憤怒，紛紛留言痛斥，惡搞後嘔吐在工作水槽，一旁的工作台上放置許多篩桶，衛生堪虞。網友不滿茶飲員工惡搞可能造成食安問題，已向衛生單位舉發。

該家連鎖茶飲店總部今天在臉書發布公告道歉，並指出，5月1日發現影片當下，已勒令該門店立即停業3天，進行全店環境清潔消毒，加強內部員工教育訓練，並對該分店進行嚴厲懲處。

該荼飲店總部人員指出，針對該事件的回應已在臉書公告，後續的相關懲處也在進行中，事發後已派主管至該公店進行稽核及再教育，後續會更加強對各分店的管理及教育，造成社會大眾的觀感不佳，再次致上歉意。