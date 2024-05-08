總統蔡英文將於本月20日卸任，結束8年總統任期，針對蔡英文執政8年的總體評價，臉書粉專台灣民意基金會8日就曝光了台灣人的政黨支持傾向，結果可以發現，有32.9%的民眾支持民主進步黨，有19.2％的民眾支持中國國民黨，另還有18.6%的民眾支持台灣民眾黨，整體而言，仍維持三分天下的政黨競爭結構。2024總統與立委選後，三個多月，民眾黨下滑3.9個百分點，後續發展，也值得觀察。

台灣民意基金會8日就在臉書上PO出一篇「台灣人的政黨支持傾向」的文章表示，在他們詢問「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所 有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」之下，結果發現，有32.9％的民眾支持民主進步黨，有19.2％的民眾支持中國國民黨，另有18.6％的民眾支持台灣民眾黨，3％民眾支持時代力量、0.5%其他政黨合計、25.6%沒特別支持哪一個政黨，0.2%不知道、拒答。

該粉專更指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成三支持民進黨，一成九支持國民黨，一成九支持民眾黨，3%支持時代力量，二成六中性選民。民進黨領先國民黨13.7個百分點，國民黨只領先民眾黨0.6個百分點。

該粉專進一步分析，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向沒有出現大的變化，民進黨略升1.5個百分點，國民黨下滑2.7個百分點，民眾黨下滑0.6個百分點，時代力量略升0.7個百分點，達到3%，中性選民上升2個百分點。整體而言，仍維持三分天下的政黨競爭結構，但民進黨持續擴大領先差距，這應和520新總統就職效應有關。

最後該粉專也提到，2024總統與立委選後，三個多月，三個主要政黨支持度其實是有變化的。民進黨上升2.4個百分點，國民黨下滑6個百分點，民眾黨同時下滑3.9個百分點。後續發展，值得觀察。