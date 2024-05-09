嘉義縣番路鄉開車到嘉義市區僅約半小時，但隨著高齡化，長者就醫愈來愈不方便，全鄉沒有一家中醫診所，中醫資源缺乏，嘉義長庚醫院中醫科進駐番路鄉衛生所開門診，今（9）日啟動，隔周周四看診1次，鄉長蕭博勝肯定就醫更便利。
嘉義長庚院長楊仁宗指出，嘉義縣老年人口居全國之冠，且很多年輕人外出工作，長者常要獨自就醫，但年紀愈大就醫愈不方便，而番路鄉內沒有中醫院所，民眾就醫舟車勞頓，嘉義長庚響應「健保給付中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」，與番路衛生所合作開診，未來視醫療團隊量能、民眾需求可能再調整看診次數。
目前門診隔周周四在番路鄉衛生所開診，由中醫科主任楊曜旭率中醫師、護理師、藥劑師等團隊服務，提供內科診療、針灸及健康諮詢。
嘉義長庚今天啟動此次番路鄉中醫巡迴醫療門診，健保署南區業務組長林純美、嘉義縣衛生局副局長林裕珍、番路鄉長蕭博勝及在地鄉親見證。
林裕珍指出，溪口、東石、阿里山、番路等4鄉都是中醫資源缺乏地區，溪口在溪東活動中心、東石在先天宮、阿里山鄉在樂野、達邦、里佳、茶山等村落已有巡迴醫療，唯有番路鄉是與衛生所合作，且由大醫院中醫團隊進駐開診的創新模式。
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