新北市中和區雙和醫院近期驚傳職場霸凌事件，一名女醫自爆遭科內負責排班的資深男醫刁難，2度安排女醫連上32小時的班，甚至還不顧及其懷孕的狀態，安排女醫在院內「游離輻射」的區域中工作。女醫最後還不幸發生流產。對此國民黨立委陳菁徽說，健保改革刻不容緩，捍衛醫護勞動權益，是她正在立法院持續推動各項修法的重點。

陳菁徽表示，上週台北市醫師職業工會公布醫界性別友善調查結果，即便勞基法嚴格禁止，但國內依然有近三成女醫師懷孕期間需值夜班，這對於任何一個孕婦、胎兒而言，都是極大的風險。

陳說，很難過的，憾事依然發生。一位女醫師因違法被連續安排32小時夜班，最終導致流產，目前相關單位也已經介入調查。她自己過去在醫院值班時，也曾懷孕期間值過大夜班。然而，這不是個案，甚至是醫療工作者們的冰山一角。

陳舉例，如科別傾斜嚴重、性別比例不均，造成許多長期的醫療現場出現許多不合理的情況發生。醫事人員要如何兼顧工作、升遷、家庭、養育下一代等，都是需要從制度面去完善的，也因此健保改革刻不容緩，捍衛醫護勞動權益，是她正在立法院持續推動各項修法的重點。

陳菁徽表示，單一事件能突顯出問題，但是造成問題往往是更大的結構因素。在健保改革無法落實，科別人力傾斜現況下，強迫懷孕醫師值班情況已經存在，而且只會越來越嚴重。15日立法院會針對健保點值進行討論，從制度上改善醫護權益，憾事才能不再發生。