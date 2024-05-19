陳菁徽秀出大片瘀青畫面。（取自中時新聞網直播）

民進黨立委鍾佳濱17日於立法院院會，將國民黨女立委陳菁徽以擒抱方式撲倒，藝人范逸臣18日臉書發文「意見不同就撲下去喔！哇大！」竟被出征。資深媒體人黃揚明連喊三次「意見不同就撲下去喔！哇大！」並要鍾佳濱來出征啊！「你的行為就是不對！」

立法院17日處理國會改革等法案，朝野爆發衝突，民進黨立委鍾佳濱跳上到主席台，將台上的國民黨女立委陳菁徽以擒抱方式撲倒，並引發外界熱議與撻伐。藝人范逸臣昨（18）日臉書發文說「意見不同就撲下去喔！哇大」，原民歌后紀曉君在底下留言回「撲下去」等言論，竟均遭到網友出征。范逸臣、紀曉君隨後表示道歉，鍾佳濱也留言致意。

國民黨立委王鴻薇諷刺，民進黨「不能被嘲諷、不能被批評」，蔡英文曾說沒有人要為自己的認同道歉，為什麼范逸臣只是發表意見，簡單的一句話就被側翼、網軍攻擊？另一位藝人紀曉君只留一句「撲了啦！」也是慘遭霸凌，逼著道歉解釋？

王鴻薇強調，這種作法只會讓人民對民進黨的反感更加深惡痛絕，而民進黨輸不起、暴力、不講理的形象，也正被自己宣傳到了人盡皆知的程度。

資深媒體人黃揚明19日在《新聞大白話》認為，藝人看到這些事件，如果有所不滿而發言，也並沒有提到立法院，就被出征？鍾佳濱還去留言？沒有必要如此。

黃揚明連喊三次「意見不同就撲下去喔！哇大」，並要鍾佳濱來出征啊！「你的行為就是不對！你向陳菁徽道歉三次，但陳菁徽也不接受！就由司法釐清，但那個行為就是不對！」