新北市今（9）日驚爆6名員警涉嫌賭博，並疑似洩露個資，放出風聲予賭場避開臨檢。黑金專組昨晚發動搜索共約談10人，其中5人分別為海山分局江翠所員警、1人為文聖所員警、4人為賭場業者，另約談7名證人。移送地檢署複訊後，檢方諭知2警3萬元交保候傳、2警無保請回，檢調擴大偵辦中。

據了解，新北地檢署黑金專組檢察官周懿君指揮法務部調查局新北市調查處，8日深夜兵分多路，到海山警分局江翠派出所與文聖派出所搜索，帶回陳姓巡佐、林姓員警6人。

檢調懷疑，涉案警員疑似向地下賭場業者通風報信，洩漏警方臨檢或查緝情資、行動，使業者提早預防或撤離，從中收取好處，已涉及公務員違背職務行收賄等罪。

海山警分局表示，本案事先已由新北警掌握狀況報請新北地檢署指揮偵辦中，將依取得相關事證，秉持勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短之態度，積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。